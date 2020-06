L'Apple Watch Series 3 en promo dès 189 

C'est 10 € de plus que chez Orange , mais cette promo a le grand mérite de ne pas passer par une offre de remboursement : sur la plateforme Acheter sur Google , l'Apple Watch Series 3 est actuellement proposée à partir de 189,05 € (38 mm) ou 217,55 € (42 mm) au lieu de respectivement 229 € et 259 € chez Apple . Les montres sont vendues et expédiées par Boulanger. Vous pouvez retrouver tous les modèles sur cette page Pour profiter de cette offre, vous devez utiliser le code promo "PROMO5JUIN", qui sera valable jusqu'au lundi 22 juin inclus dans la limite des stocks disponibles.