Les MacBook Air à 919  de retour sur le Refurb Store !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 11:08 :

Tous les stocks de MacBook Air sont épuisés.

Voilà près d'un mois qu'on ne les avait plus vus : les MacBook Air de 2019 sont de retour sur le Refurb Store ce vendredi avec des tarifs qui débutent à 919 € ! Le prix est très avantageux mais attention au stockage de 128 Go, qui peut être vite restreint. Des configurations plus généreuses sont disponibles, par exemple avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM pour 1 179 € , ou avec 512 Go de stockage et 16 Go de RAM pour 1 389 € Comme d'habitude avec la boutique de produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ), notez bien que les stocks sont limités et que les MacBook Air sont très populaires : il est probable que certaines configurations ne soient rapidement plus disponibles.