De petites promos sur les derniers modèles de MacBook Pro

Mise à jour 14:39 :

Vous pouvez désormais retrouver le tarif de 2 849,99 € sur le modèle 16" (1 To) coloris argenté.

Les promos sur les ordinateurs portables d'Apple sont peu nombreuses depuis le confinement et encore moins depuis le déconfinement. Il y a tout de même quelques remises de temps à autre et c'est le cas aujourd'hui chez Amazon . Il y a deux petites remises sur les tout récents MacBook Pro 13,3" de 2020, avec le modèle avec deux ports Thunderbolt et 512 Go de stockage à 1 661,55 € au lieu de 1 749 € (-5%), et le modèle avec quatre ports Thunderbolt et 1 To de stockage à 2 260,05 € au lieu de 2 379 € (-5%). Les rabais sont plus importants du côté des modèles 16", avec le modèle d'entrée de gamme (512 Go) à 2 449 € au lieu de 2 699 € (-9%) et le modèle haut de gamme (1 To) à 2 849,99 € au lieu de 3 199 € (-11%). Il s'agit à chaque fois du coloris gris sidéral.Si vous comptez opter pour un modèle 16", n'oubliez pas que vous pouvez régulièrement bénéficier (mais pas aujourd'hui) d'une remise de 15% sur le Refurb Store en version reconditionnée. Pour les modèles 13,3", vous pouvez obtenir mieux mais à condition d'être étudiant ou enseignant via l'Apple Store éducation , avec un rabais de 10% qui devrait bientôt être cumulable avec l'offre Back to School . Vous pouvez retrouver tous les ordinateurs d'Apple sur notre comparateur de prix