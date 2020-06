Le MacBook Pro 16'' dès 2 289  sur le Refurb Store

Le MacBook Pro 16" est de retour ce week-end sur le Refurb Store ! Les tarifs débutent à 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € chez Apple pour les modèles avec 512 Go de stockage, et à 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € pour les modèles avec Core i9 et 1 To de stockage. Viennent ensuite de nombreuses configurations sur mesure avec de nombreuses possibilités du côté du processeur, de la mémoire vive, de la carte graphique ou encore du stockage — les références disponibles grimpent jusqu'à 5 879 €.Comme d'habitude avec le Refurb Store , c'est une remise de 15% qui est appliquée par rapport aux tarifs des modèles parfaitement neufs. Les produits reconditionnés par Apple sont également garantis par Apple, ce qui vous apporte deux ans de sérénité sur ces modèles dont la qualité est généralement impossible à distinguer des modèles parfaitement neufs (lire :). Attention, les stocks sont limités et les modèles les plus populaires partent souvent très vite.