Le retour de l'iPad Air 3 à 479  sur le Refurb Store

L'iPad Air 3 ne s'était plus montré sur le Refurb Store depuis près d'un mois, et il est de retour ce week-end avec des tarifs débutant à 479 € pour 64 Go de stockage, au lieu de 569 € sur l'Apple Store . Vous pouvez retrouver des modèles cellulaires à 599 € au lieu de 709 €, et des modèles Wi-Fi de 256 Go à 619 € au lieu de 739 € chez Apple.Rappelons que les produits du Refurb Store sont reconditionnés par Apple, ce qui assure une qualité irréprochable et une garantie de deux ans identique à celle de l'Apple Store classique (lire :). Attention, les stocks sont limités et les configurations les plus populaires peuvent s'épuiser très rapidement. Avant de craquer, n'oubliez pas que plusieurs rumeurs évoquent la possibilité d'un iPad Air 4 doté d'un design plus proche de l'iPad Pro pour la fin d'année.