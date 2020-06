Les AirPods Pro à 188,50  chez Rakuten !

Les AirPods Pro bénéficient d'une très grosse opération promotionnelle ce dimanche chez Rakuten , avec un tarif de 188,50 € pouvant être obtenu grâce au coupon "RAKUTEN15" qui offre 15 € de remise dès 99 € d'achats. Par rapport aux 279 € demandés par Apple, le rabais final est de 32,5%. Et en bonus, la commande vous permet de récupérer un bon d'achat de 10,18 €. Cette offre sera valable jusqu'à ce soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.Comme toujours avec Rakuten, notez bien que de tels tarifs ne peuvent être obtenus qu'en important les AirPods Pro de l'étranger, ici de l'Italie. Cela implique des délais de livraison un peu plus importants que d'habitude, et surtout une difficulté pour obtenir une prise en charge pendant la deuxième année de garantie. Vous pouvez toutefois compter sur un an de couverture assurée directement par Apple en France.