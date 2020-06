Un forfait avec 40 Go à 11,99  chez Sosh

Les promos s'enchaînent chez Sosh ! Après un forfait 80 Go à 14,99 € en début de mois (toujours valable jusqu'au 15 juillet à 9h), c'est au tour d'un forfait avec 40 Go de données d'être en promotion, cette fois à 11,99 € par mois. Ce forfait inclut donc 40 Go de données en France, 8 Go depuis l'Europe, ainsi que les appels et SMS illimités. Particularité de cette offre, elle est valable sans limitation de durée : les prix ne remontent pas au bout d'un an.Ce forfait sera proposé à ce tarif jusqu'au jeudi 29 juin à 9h. La carte SIM est facturée 10 €. Pour basculer sur ce forfait tout en conservant votre numéro de téléphone actuel, votre numéro RIO vous sera demandé : pour l'obtenir, appelez simplement le 3179 (appel local).