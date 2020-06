Un iPad Pro 11'' de 2018 à 619  sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 8:53 :

Les stocks sont déjà épuisés !

Cela fait trois mois qu'on ne l'avait plus vu : un iPad Pro 11" de 2018 est présent ce matin sur le Refurb Store , avec un tarif de 619 € pour sa version Wi-Fi de 64 Go dans sa robe argentée. Si les nouveautés des modèles de 2020 ne vous font ni chaud ni froid et que vous comptez faire des économies sur l'achat de votre tablette, voilà l'offre idéale !Attention, ce modèle est très populaire et son retour sur le Refurb Store ( qu'est-ce que c'est ? ) était très attendu : il y a fort à parier qu'il ne reste pas disponible très longtemps.