Refurb : les MacBook Pro 16'' en promo dès 2 289 

Le Refurb Store a fait le plein de MacBook Pro 16" ce mercredi avec des références qui débutent à 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store pour le modèle d'entrée de gamme avec 512 Go de stockage, et à 2 719 € au lieu de 3 199 € pour le modèle haut de gamme avec 1 To de stockage. Il y en a pour tous les goûts du côté des modèles sur mesure, avec de nombreuses configurations allant assez loin dans le haut de gamme — le modèle le plus complet atteint 4 859 € Ces rabais correspondent à une remise de 15% par rapport aux tarifs du neuf sur l'Apple Store . Les ordinateurs sont reconditionnés directement par Apple, ce qui garantit la présence de composants d'origine et le plus grand sérieux sur les tests avant la remise sur le marché. La garantie de deux ans est d'ailleurs identique au produits neufs, ce qui doit rassurer les plus sceptiques (lire :). Attention, les stocks sont limités et les modèles les plus populaires, dont celui d'entrée de gamme, restent rarement plus de quelques heures en ligne.