L'iPhone 11 à 664,99  + bons chez Rakuten

Mise à jour 25 juin 2020 à 10:34 :

L'offre a été prolongée, mais désormais avec un bon d'achat de 33,25 €.

L'iPhone 11 bénéficie d'une sympathique offre promotionnelle aujourd'hui chez Rakuten , où vous pouvez le trouver à partir de 664,99 € au lieu de 809 € chez Apple , avec la possibilité de récupérer un bon d'achat de 46,55 € permettant d'acheter quelques accessoires. C'est le modèle noir qui est au meilleur tarif, mais les autres coloris sont souvent à des prix assez proches.Pour atteindre un tel tarif, l'iPhone est expédié du Royaume-Uni, ce qui implique des délais un peu plus importants que d'habitude. Cela a également une conséquence au niveau de la garantie, qui sera d'un an auprès d'Apple (et non de deux si vous achetez le téléphone directement sur l'Apple Store). Cette offre sera valable jusqu'à ce mercredi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.