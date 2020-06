Une Apple Watch Series 5 de 44 mm à 368,99  + bons

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 25 juin 2020 à 10:35 :

L'offre a été prolongée, mais le bon d'achat est désormais de 18,45 €.

L'Apple Watch Series 5 de 44 mm bénéficie d'un très bon tarif aujourd'hui chez Rakuten dans son coloris argenté : la montre est affichée à 368,99 € et sa commande permet de récupérer un bon d'achat de 25,83 €. Ce modèle coûte normalement 479 € sur l'Apple Store Pour atteindre un tel niveau de remise, notez bien qu'il s'agit d'un modèle expédié du Royaume-Uni. Cela implique des délais de livraison un peu plus importants que d'habitude, et surtout une garantie qui sera d'un an et non de deux auprès d'Apple en France. Cette offre sera valable jusqu'à ce mercredi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.