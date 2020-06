Un étui Folio pour iPhone XS Max à 80  (-46%)

L'étui Folio en cuir d'Apple destiné à l'iPhone XS Max bénéficie d'une belle promo dans son coloris noir à la Fnac où vous pouvez actuellement l'obtenir à 80 € . L'étui n'est plus vendu officiellement par Apple, mais il est toujours disponible chez les revendeurs à son tarif d'origine ; on peut notamment le retrouver à 149 € chez Amazon . Le tarif de 80 € reste élevé pour un étui, mais cela représente tout de même 46% de remise par rapport au tarif officiel.Vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite ou retirer la coque directement en magasin si la Fnac la plus proche de chez vous dispose de stock. Attention, la durée de cette offre promotionnelle n'est pas précisée.