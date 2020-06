Un MacBook Pro 13'' de 2020 à 1 929  au lieu de 2 129 

Mise à jour 26 juin 2020 à 9:22 :

Cette offre est également disponible chez Amazon !

Le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt de 2020 d'entrée de gamme gris sidéral, avec son Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, ses 16 Go de mémoire vive et ses 512 Go de stockage, bénéficie d'une sympathique offre promotionnelle chez Boulanger avec un tarif de 1 929 € au lieu de 2 129 € chez Apple . Cette remise de 9,4% est la meilleure depuis la sortie de ce modèle le mois dernier.Attention, Boulanger ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Si vous êtes à la recherche d'un modèle moins haut de gamme, sachez que le modèle avec deux ports Thunderbolt d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage, est en vente flash à 1 349,99 € au lieu de 1 499 € chez Rue du Commerce jusqu'au lundi 29 juin à 17h.