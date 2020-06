-15% sur deux gros modèles de MacBook Pro 16''

Besoin d'un MacBook Pro 16" bien musclé ? Boulanger vient de lancer une offre particulièrement intéressante sur deux modèles équipés d'un Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, d'une carte graphique Radeon Pro 5500M avec 8 Go de mémoire GDDR6 (option à 150 €) et de 1 To de stockage, à chaque fois dans le coloris gris sidéral : l'un avec 32 Go de mémoire vive (option à 500 €) est à 3 249 € au lieu de 3 849 €, et l'autre avec 64 Go de mémoire vive (option à 1 000 €) est à 3 699 € au lieu de 4 324 €. Soit respectivement -15,6% et -14,5% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store Ce type de remise est particulièrement rare : la barre des -15% correspond généralement aux produits reconditionnés par Apple sur le Refurb Store , et non à des produits neufs comme ici dans le cas de Boulanger. Ce genre d'offre est d'autant plus rare que les revendeurs disposent généralement de très peu de références correspondant à des configurations sur mesure, qui restent souvent réservées à l'Apple Store en ligne qui ne pratique pas d'offres promotionnelles. Attention, Boulanger ne précise pas combien de temps cette offre promotionnelle restera en ligne, et l'état des stocks n'est d'ailleurs pas connu.