Les MacBook Air en promo dès 919  sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 15:17 :

Tous les stocks sont épuisés.

Les MacBook Air de 2019 sont de retour sur le Refurb Store ! Vous pouvez retrouver des configurations à partir de 919 € pour 128 Go ou 969 € pour 256 Go de stockage. Deux coloris sont disponibles : le gris sidéral et l'or. Si vous comptiez faire des économies sur l'achat de votre Mac, il peut être intéressant d'opter pour une version reconditionnée des modèles de l'année dernière mais attention, ces modèles intègrent le clavier papillon pouvant poser problème , clavier qui a été abandonné sur la génération de 2020.Comme d'habitude avec la boutique de produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ), rappelons que les stocks sont limités et que les MacBook Air sont particulièrement populaires : il est probable que certaines configurations ne soient rapidement plus disponibles.