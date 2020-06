10  reversés tous les 100  dépensés à la Fnac

Enfin ! Habituellement très fréquente, l'offre de la Fnac consistant à reverser des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés n'a pas été mise en place une seule fois pendant la période de confinement, et il faut remonter au mois de mars pour retrouver la dernière opération promotionnelle de ce type. Cette offre est donc de retour en cette toute fin de mois de juin et elle sera valable tout le week-end, jusqu'à ce lundi 29 juin à 13h.Vous pouvez en profiter sur les Mac (MacBook Pro de 2020 inclus, hors vente flash) avec la possibilité de configurer votre MacBook Air ou Pro à la demande , sur les iPad , sur les Apple Watch ou encore sur les AirPods , les différents modèles d'iPhone étant malheureusement exclus de l'offre.Pour profiter de cette offre, vous devez être adhérent Fnac : la carte Fnac classique est à 10,99 € (au lieu de 30 €) pour une durée de validité de trois ans, et la carte Fnac+ valable un an est également en promo à 7,99 € (au lieu de 49 €). L'investissement est quoi qu'il en soit rentabilisé dès la première commande, et il est également possible de bénéficier d'un rabais supplémentaire de 5 € ou 10 € (selon la valeur des produits) en optant pour un retrait en magasin. Pour vous assurer que vous bénéficiez bien de la meilleur offre du moment, n'hésitez pas à faire un tour sur notre comparateur de prix avant de passer commande !