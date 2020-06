Un Mac mini de 2020 en promo à 842,06 

Le Mac mini d'entrée de gamme de 2020, avec son Core i3 quadricœur cadencé à 3,6 GHz, ses 8 Go de mémoire vive et ses 256 Go de stockage, est en promo chez Amazon qui l'affiche aujourd'hui à 842,06 € . C'est le meilleur tarif depuis la sortie de ce modèle en mars dernier. Sur l'Apple Store, son prix officiel est de 929 € et la remise est donc de 9,4%.Comme d'habitude avec Amazon, aucune date d'expiration n'est précisée pour cette offre et le tarif est donc susceptible de remonter à tout moment.