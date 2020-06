L'iPhone 11 à 649,99  + bons chez Rakuten

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

L'iPhone 11 est en promo ce mardi chez Rakuten , avec des tarifs qui débutent à 649,99 € grâce au code promo "RAKUTEN15" qui permet de bénéficier d'une remise supplémentaire de 15 € dès 99 € d'achats. Il est également possible de récupérer des bons d'achat, à partir de 33,25 € pour les modèles de 64 Go. Rappelons que l'iPhone 11 est normalement vendu à partir de 809 € sur l'Apple Store . C'est le modèle noir qui est au meilleur tarif, mais les autres coloris sont aussi à des prix assez proches.Pour atteindre un tel tarif, l'iPhone est expédié du Royaume-Uni, ce qui a pour conséquence des délais plus importants que d'habitude pour la livraison. Cela a également une conséquence au niveau de la garantie, qui sera d'un an auprès d'Apple (et non de deux si vous achetez le téléphone directement sur l'Apple Store). Cette offre sera valable jusqu'à ce mardi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.