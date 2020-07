15% reversés en bons d'achat sur le MacBook Air de 2020

Le MacBook Air de dernière génération bénéficie d'une belle offre ce mercredi chez Rakuten avec la possibilité de récupérer 15% du montant de votre commande sous la forme d'un bon d'achat. Pas de vendeur exotique : c'est Boulanger qui vend et expédie les ordinateurs, ce qui assure deux ans de garantie (un an auprès d'Apple directement, puis un an auprès de Boulanger).Concrètement, vous pouvez donc récupérer un bon d'achat de 179,85 € sur le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage, à 1 199 € ( gris sidéral or ). Pour le modèle haut de gamme avec 512 Go de stockage, c'est un bon d'achat de 224,85 € que vous pouvez obtenir avec un tarif de 1 499 € ( argent or ) identique à celui d'Apple.Les offres sur le MacBook Air de 2020 sont encore peu nombreuses et agressives, comme vous pouvez le voir sur notre comparateur de prix . Cette opération promotionnelle de Rakuten ne vous permet pas de faire des économies, mais les bons d'achat sont conséquents et peuvent vous permettre d'acheter des accessoires sans surcoût. Notez qu'alternativement, vous pouvez actuellement bénéficier d'une remise immédiate de 6% chez Top Achat