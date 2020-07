15% reversés sur les MacBook Pro 13,3'' de 2020

Une belle offre vient d'être mise en place sur certains modèles de MacBook Pro 13,3" de 2020 chez Rakuten : vous pouvez récupérer 15% du montant de votre commande sous la forme d'un bon d'achat. Les ordinateurs sont vendus et expédiés par Boulanger, ce qui assure une garantie de deux ans (un an directement auprès d'Apple, puis une seconde année par Boulanger).Un seul modèle avec deux ports Thunderbolt est présent : il s'agit du modèle haut de gamme, avec 512 Go de stockage, dans son coloris argenté. Il est proposé à 1 749 € , comme chez Apple, et il permet de récupérer un bon d'achat de 262,35 €. Du côté des modèles avec quatre ports Thunderbolt, le modèle d'entrée de gamme (512 Go) argenté à 2 129 € permet de récupérer un bon d'achat de 306,45 €, et le modèle haut de gamme (1 To) à 2 379 € ( argent gris sidéral ) permet de grimper à 318,95 €.Cette offre sera valable jusqu'à ce mercredi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles. Alternativement, vous pouvez actuellement bénéficier d'une remise immédiate de 6% sur les mêmes modèles chez Top Achat.