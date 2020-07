100  de remise sur l'iPhone 11 Pro chez Amazon

C'est suffisamment rare pour être signalé : l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max bénéficient d'une remise de 100 € chez Amazon . Presque tous les modèles de 64 Go et 256 Go sont concernés, avec des tarifs qui débutent donc à 1 059 € au lieu de 1 159 € pour l'iPhone 11 Pro, et à 1 159 € au lieu de 1 259 € pour l'iPhone 11 Pro Max.Comme toujours avec Amazon, aucune date d'expiration n'est précisée pour cette offre et les tarifs sont donc susceptibles de remonter à tout moment. Attention avant de craquer, n'oubliez pas que nous sommes déjà en juillet : l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro débarqueront à la rentrée, en septembre ou en octobre, et il devrait s'agir d'une mise à jour assez importante