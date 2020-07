Les iPad Pro 11'' de 2020 avec 1 To en promo

Encore rarement en promo, les iPad Pro 11" de 2020 bénéficient d'une sympathique offre promotionnelle aujourd'hui chez Amazon dans leurs déclinaisons avec 1 To de stockage, coloris gris sidéral : le modèle Wi-Fi est à 1 357,40 € au lieu de 1 449 € chez Apple , et le modèle cellulaire est à 1 465,43 € au lieu de 1 619 €.Comme d'habitude avec Amazon, aucune durée de validité n'est précisée pour ces deux offres. Si vous êtes à la recherche d'un autre modèle, vous pouvez retrouver toutes les configurations en 11" et 12,9" sur notre comparateur de prix