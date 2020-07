Des MacBook Air à 919  sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 14:35 :

Tous les stocks sont épuisés.

Si vous êtes à la recherche d'un MacBook Air à moindre prix, les modèles de 2019 sont de retour ce vendredi sur le Refurb Store ! Les déclinaisons avec 128 Go de stockage sont à 919 € ( argent or ) et celles avec 256 Go sont à 969 € ( argent or ). Quelques configurations sur mesure sont également proposées.Comme toujours avec les produits reconditionnés d'Apple ( qu'est-ce que c'est ? ), les stocks sont limités et il est possible que certains modèles ne soient rapidement plus disponibles. Attention, les prix des modèles de 2019 sont attractifs mais la génération de 2020 qui débute à 1 199 € dispose d'un stockage plus généreux, et surtout d'un clavier plus fiable ; vous pouvez retrouver notre test du MacBook Air de 2020 sur cette page