Un MacBook Pro 13,3'' avec 4 ports à 1 889,36  (-11%)

Le MacBook Pro 13,3" de 2020 avec quatre ports Thunderbolt est vendu à partir de 2 129 € sur l'Apple Store . Depuis quelques jours, il est possible de l'obtenir à 1 929,36 € chez Amazon ainsi que chez Boulanger . Et aujourd'hui, vous pouvez bénéficier d'une remise supplémentaire de 40 € sur la plateforme Acheter sur Google , avec le même modèle vendu et expédié par Boulanger. Le prix tombe ainsi à 1 889,36 € , soit 11,3% de remise par rapport au tarif officiel. Ce modèle, coloris gris sidéral, intègre un processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage.Notez que Google utilise le visuel d'un ancien modèle par erreur, mais c'est bien de l'édition de 2020 dont il s'agit. Pour bénéficier de cette offre, vous devez utiliser le code promo "PROMOSJUILLET", qui sera valable tout le mois de juillet 2020 dans la limite des stocks disponibles.