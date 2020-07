Un MacBook Pro 13'' de 2020 avec 4 ports à 1 919  (-10%)

C'est le meilleur tarif encore jamais pratiqué sur ce modèle depuis sa sortie : le MacBook Pro 13,3" de 2020 gris sidéral avec quatre ports Thunderbolt, un processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage, est actuellement proposé à 1 919 € chez Amazon au lieu de 2 129 € chez Apple , soit 10% de remise immédiate.Si vous êtes à la recherche du modèle plus haut de gamme, incluant 1 To de stockage, celui-ci bénéficie également d'une petite remise à 2 229 € au lieu de 2 379 €. Attention, la durée de validité de ces offres n'est pas précisée.