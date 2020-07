Le Refurb fait le plein de MacBook Air et Pro dès 919 

C'est presque devenu rare depuis le début de l'été : Apple a un peu de stock sur le Refurb Store ce vendredi et vous pouvez retrouver les MacBook Air de 2019 à partir de 919 €, les MacBook Pro 13,3" de l'année dernière à partir de 1 129 € et toute une flopée de MacBook Pro 15,4" de 2019 à partir de 2 529 €. Il est à chaque fois possible de monter en gamme, notamment au niveau du stockage qui peut être trop faible sur les premiers prix des modèles 13,3".Comme toujours avec les produits reconditionnés d'Apple, il s'agit d'une valeur sûre pour faire des économies sans faire de compromis sur la garantie (qui est identique à celle des produits parfaitement neufs), mais les stocks sont très limités et les produits les plus populaires partent vite.