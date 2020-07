L'iPad 7 de 10,2'' débarque sur le Refurb Store

C'est la toute première apparition de l'iPad 7 et de son écran d'une diagonale de 10,2" sur le Refurb Store ! Tout pile dix mois après sa sortie , il est proposé avec la classique remise de 15% qu'Apple pratique sur ses produits reconditionnés. Au lieu de 389 € sur l'Apple Store , vous pouvez ainsi le trouver à 329 € en version Wi-Fi avec 32 Go de stockage. Comptez 419 € au lieu de 489 € pour 128 Go de stockage, 449 € au lieu de 529 € pour la version cellulaire de 32 Go et 539 € au lieu de 629 € pour la version cellulaire de 128 Go.Tous les coloris ne sont pas disponibles pour tous les modèles, mais il y a déjà pas mal de choix pour ce premier jour de disponibilité. Si vous comptiez vous équiper d'un iPad à moindre coût pour les vacances, voilà l'occasion idéale de le faire tout en bénéficiant de la garantie de deux ans d'Apple, identique à celle de l'Apple Store ( en savoir plus ). Attention, les stocks du Refurb Store sont limités et les modèles les plus populaires partent vite. Les stocks sont mis à jour tous les matins.