Un MacBook Air de 2019 neuf à 899  chez Amazon

Le MacBook Air d'entrée de gamme de 2019 bénéficie d'une importante promo ce week-end chez Amazon , où vous pouvez le trouver à 899 € dans son coloris gris sidéral. Ce modèle coûte normalement 919 € en version reconditionnée sur le Refurb Store, et il s'agit bien dans le cadre d'Amazon d'un produit neuf. L'ordinateur embarque un processeur Core i5 bicœur cadencé à 1,6 GHz, 8 Go de RAM ainsi que 128 Go de stockage. Attention, l'espace de stockage est très limité sur cette configuration.Comme toujours avec Amazon, on ne sait pas combien de temps cette offre restera en ligne. Si vous êtes étudiant ou enseignant, nous vous conseillons d'opter pour l'offre Back to School , qui vous permet de bénéficier d'une remise de 10% sur le MacBook Air de 2020, avec un minimum de 256 Go de stockage, tout en obtenant une paire d'AirPods gratuits.