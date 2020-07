-10% sur un MacBook Pro 16'' avec 32 Go de RAM

Le MacBook Pro 16" d'entrée de gamme, mais avec 32 Go de mémoire vive au lieu de 16 Go en standard, est en vente flash à la Fnac et chez Darty jusqu'au mercredi 15 juillet à 7h (dans la limite des stocks disponibles). Au lieu de 3 199 € chez Apple, ce modèle bénéficie d'une remise immédiate de 10% et tombe à 2 879,99 € . Il est équipé d'un Core i7 hexacœur cadencé à 2,6 GHz, d'une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M et de 512 Go de SSD. Seul le coloris gris sidéral bénéficie de cette promotion.D'autres configurations de MacBook Pro 16" bénéficient de remises en ce moment, par exemple avec le modèle d'entrée de gamme à 2 449 € au lieu de 2 699 € chez Amazon. Vous pouvez retrouver toutes les configurations sur notre comparateur de prix Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur n'importe quel modèle de MacBook Pro par le biais de l'Apple Store éducation , et que l'offre Back to School qui sera valable tout l'été vous permet en bonus de récupérer une paire d'AirPods gratuits.