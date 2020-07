Soldes : l'iPhone XR à partir de 529  (-25%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 10:08 :

Il n'y a plus que trois modèles de 128 Go de disponibles.

Mise à jour 12:55 :

Tous les modèles sont épuisés.

Mise à jour 13:33 :

Amazon a lancé la même offre (lire : L'iPhone XR à partir de 529,99 € chez Amazon !).

C'est parti pour les soldes avec une très belle offre de Rue du Commerce , qui propose une remise de 25% sur différents modèles d'iPhone XR. Les modèles avec 64 Go de stockage sont affichés à 529,99 € au lieu de 709 € chez Apple , et les modèles avec 128 Go sont à 579,99 € au lieu de 759 €. Vous avez à chaque fois plusieurs choix de coloris.Vous pouvez retrouver les différentes déclinaisons disponibles sur cette page . Attention, les stocks sont limités et cette offre n'a pas de date d'expiration de précisée.