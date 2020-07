Soldes : jusqu'à -58% sur des étuis officiels pour iPad Pro

Il y a de très belles offres dans le cadre des soldes sur des étuis adaptés aux iPad Pro de 2018 chez Boulanger. L'étui Smart Folio pour iPad Pro 12,9" est ainsi proposé à 50 € au lieu de 119,99 € (-58%), et le modèle destiné à l'iPad Pro 11" est à 40 € au lieu de 89,99 € (-55%). La Smart Cover pour iPad Pro 12,9" est également affichée à 40 € au lieu de 69,99 € (-42%), et vous pouvez aussi retrouver le Smart Keyboard pour iPad Pro 11" à 120 € au lieu de 199,99 € (-40%).Attention, ces modèles d'étuis sont spécifiquement destinés aux iPad Pro de 2018 : ils ne seront pas compatibles avec les autres générations. S'agissant de soldes, notez bien que les stocks sont limités et qu'il est probable que certaines références ne soient rapidement plus disponibles.