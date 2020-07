Soldes : -62% sur un étui officiel pour iPhone XS

Mise à jour 14:11 :

L'étui Folio coloris vert forêt est soldé à 69,99 € chez Top Achat.

Envie de protéger votre iPhone XS avec style ? Un étui en cuir officiel d'Apple est en solde chez Boulanger , où vous pouvez le retrouver à 45 € au lieu de 119 € chez Apple , soit 50% de remise. Ce modèle propose une protection intégrale, à l'avant et à l'arrière du téléphone, et intègre un emplacement pour loger des cartes et reçus. Alternativement, vous pouvez trouver une remise de 35% sur un étui simple en cuir bleu, à 35 € au lieu de 55 € (il n'est plus commercialisé par Apple).Comme toujours avec les soldes, notez bien que les stocks sont limités et qu'il est probable que cette offre ne reste pas en ligne très longtemps.