-10% sur le MacBook Air de 2020 avec Core i5

La Fnac vient de lancer une offre très intéressante sur le MacBook Air de 2020 dans le cadre du début des soldes : un modèle gris sidéral équipé d'un processeur Core i5 quadricoeur (au lieu du Core i3 bicoeur standard) est proposé à 1 124,99 € au lieu de 1 249 €, soit 10% de remise. Le MacBook Air avec Core i3 coûte normalement 1 199 €, et l'option pour passer au Core i5 est facturée 50 € sur l'Apple Store . Les performances du Core i5 sont nettement supérieures à celles du Core i3 ; vous pouvez retrouver notre test détaillé sur cette page . La durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous pouvez obtenir une remise de 10% sur tous les modèles de MacBook Air sur l'Apple Store éducation , et que l'offre Back to School qui sera valable tout l'été vous permet d'obtenir en bonus une paire d'AirPods 2 gratuite.