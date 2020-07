L'iPhone XS neuf à partir de 699 

Mise à jour 12:26 :

Un iPhone XS Max de 64 Go gris sidéral est aussi en promo à 769 € chez CDiscount.

Il est de plus en plus difficile de le trouver à ce prix là : l'iPhone XS est en promo pour le lancement des soldes chez Rue du Commerce , avec un tarif de 699,99 € ( argent or ) pour les modèles avec 64 Go de stockage et de 779,99 € ( argent gris sidéral ) pour les modèles avec 256 Go de stockage. Si vous avez besoin de vous équiper d'un iPhone haut de gamme, avec écran OLED, sans pour autant partir sur l'iPhone 11 Pro qui est beaucoup plus cher (à partir de 1 159 € chez Apple), c'est une excellente alternative.Vous pouvez retrouver toutes les références disponibles sur cette page . Attention, les stocks sont limités et Rue du Commerce ne précise pas combien de temps cette offre sera valable.