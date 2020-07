Un MacBook Pro 13'' avec quatre ports à 1 849  (-13%)

Le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt de 2020 d'entrée de gamme, équipé d'un processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, bénéficie d'une superbe offre promotionnelle sur la plateforme Acheter sur Google . L'ordinateur est vendu et expédié par Boulanger, qui pratique un tarif de 1 999 € auquel Google retranche 150 € grâce au code promo "PROMOJUILLET8". Il se retrouve ainsi à 1 849 € (les deux coloris sont disponibles) alors qu'il coûte normalement 2 129 € sur l'Apple Store , soit 13,2% de remise. C'est le meilleur tarif jamais pratiqué sur ce modèle jusqu'ici.Le code "PROMOJUILLET8" sera valable tout le mois de juillet, mais Boulanger reste libre de revenir à un tarif de base de 2 129 € à tout moment. Nous ne savons donc pas combien de temps cette offre sera disponible. Notez que ce code est valable sur d'autres modèles de MacBook Pro, mais dont les tarifs de base ne sont pas forcément en promotion. Vous pouvez retrouver les différents tarifs des vendeurs traditionnels sur notre comparateur de prix