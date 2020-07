L'iPhone 11 Pro en promo à partir de 974,28 

La plateforme Acheter sur Google a lancé une belle offre promotionnelle sur l'iPhone 11 Pro. Les modèles, qui sont vendus et expédiés par Boulanger, bénéficient déjà d'un rabais de 100 € par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store. Et grâce au code "PROMOJUILLET8", vous pouvez bénéficier d'une remise supplémentaire de 8%. Les prix débutent ainsi à 974,28 € au lieu de 1 159 € sur l'Apple Store . Toutes les capacités et tous les coloris sont concernés.Le code "PROMOJUILLET8" sera valable tout le mois de juillet mais rien n'empêche Boulanger de revenir entre temps à un tarif de base identique à celui d'Apple ; nous ne savons ainsi pas combien de temps cette offre sera disponible. Attention avant de craquer : l'iPhone 11 Pro cédera sa place à l'iPhone 12 Pro cet automne ( en savoir plus ).