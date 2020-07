Un forfait avec 100 Go de données à 16,99  chez Sosh

C'est le forfait avec la plus grande quantité de données jamais mis en place par Sosh : avec 100 Go de data, ce forfait en promotion à 16,99 € par mois offre une enveloppe deux fois supérieure au forfait standard à 24,99 € par mois de Sosh. L'utilisation des données à l'étranger est en revanche limitée à 15 Go et non 50 Go, et certains pays comme la Suisse et Andorre ne sont pas inclus, tout comme les appels illimités vers les États-Unis, le Canada et les fixes d'Europe. La carte SIM est facturée 10 €.Contrairement à certaines offres concurrentes, il n'y a pas de limitation de durée pour cette offre : le tarif ne remonte pas après un an. Il s'agit bien sûr d'un forfait sans engagement. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au jeudi 6 août à 9h.