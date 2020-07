Des iPad 7 à partir de 329  sur le Refurb Store

Après une première apparition il y a une semaine, l'iPad 7 est de retour sur le Refurb Store aujourd'hui avec des tarifs de 329 € au lieu de 389 € pour 32 Go de stockage et de 419 € au lieu de 489 € pour 128 Go de stockage. Les trois coloris sont disponibles à l'heure où nous écrivons ces lignes.L'iPad d'entrée de gamme d'Apple bénéficie souvent de petites promos (voir notre comparateur de prix ), mais pas au point de ce que propose la boutique de produits reconditionnés d'Apple où la remise est systématiquement de 15%. Le Refurb Store a l'avantage d'offrir la même garantie de deux ans que les produits parfaitement neufs de l'Apple Store classique ( en savoir plus ). Attention, les stocks sont limités et les modèles les plus populaires partent généralement très vite.