L'iPhone XS à 679  (64 Go) ou 739  (256 Go)

C'est déjà la deuxième démarque chez Rue du Commerce et il reste trois modèles d'iPhone XS dont les prix viennent à nouveau de baisser : un modèle de 64 Go gris sidéral est passé à 679,99 € , et deux modèles de 256 Go argent et gris sidéral sont tombés à 739,99 €. C'est un tarif particulièrement exceptionnel, qui permet à l'iPhone XS de passer sous le prix de l'iPhone XR qu'il surpasse pourtant techniquement, avec son magnifique écran OLED et son téléobjectif.S'agissant de produits soldés, notez bien que l'objectif de Rue du Commerce est de se débarrasser de ses stocks : les quantités disponibles sont limitées et cette offre ne restera probablement pas bien longtemps en ligne.