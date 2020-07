Un iPad mini 5 de 256 Go à 538,19  (-14%)

L'iPad mini 5 avec une capacité de 256 Go bénéficie d'une très belle remise aujourd'hui chez Amazon : il est actuellement affiché à 538,19 € alors qu'il coûte normalement 629 € sur l'Apple Store . Cela représente une réduction de 14,4%. Attention, la tablette est dans son coloris argenté, et non gris sidéral contrairement à ce que suggère le visuel utilisé par Amazon.Comme toujours avec Amazon, aucune durée de validité n'est précisée pour cette offre ; le tarif est donc susceptible de remonter à tout moment. Vous pouvez retrouver tous les meilleures tarifs sur les différents modèles d'iPad sur notre comparateur de prix