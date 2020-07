Les AirPods Pro à 189,99  + bons d'achat

Vous pouvez profiter d'une grosse offre promotionnelle sur les AirPods Pro ce mercredi chez Rakuten , avec un tarif de 189,99 € qui peut être obtenu grâce au code promo "RAKUTEN15" (15 € de remise dès 99 € d'achats). Ces écouteurs coûtent normalement 279 € sur l'Apple Store ! Et en bonus, Rakuten permet de récupérer un bon d'achat de 14,35 € valable sur une prochaine commande.Les AirPods Pro sont ici vendus et expédiés de France avec une réception sous 72 heures. Attention, l'achat via un vendeur tiers sur une place de marché rend plus difficile l'obtention de la seconde année de garantie — la première année reste toutefois assurée directement par Apple, ce qui offre un minimum de sécurité ( en savoir plus ). Cette offre sera valable jusqu'à ce mercredi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.