Un tout premier MacBook Air de 2020 sur le Refurb !

Seulement quatre mois après sa sortie, un tout premier MacBook Air de 2020 vient de faire son apparition sur le Refurb Store . Il s'agit d'un modèle gris sidéral équipé d'un processeur Core i3, de 8 Go de mémoire vive et d'un SSD de 1 To, vendu 1 439 € au lieu de 1 699 € sur l'Apple Store classique. La remise pratiquée est de 15%, comme pour tous les produits reconditionnés d'Apple de la gamme actuelle.Voilà une excellente option pour faire des économies, alors que la garantie des produits reconditionnés par Apple est identique à celle des produits parfaitement neufs ( en savoir plus ). Si vous êtes à la recherche d'un modèle moins généreux en stockage et donc moins cher, il faudra encore attendre mais il sera intéressant de guetter les réapprovisionnements du Refurb Store dans les prochains jours.N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou enseignant, que vous pouvez durant tout l'été profiter d'une remise de 10% sur les modèles neufs par le biais de l'Apple Store éducation tout en récupérant une paire d'AirPods 2 gratuite dans le cadre de l'offre Back to School ( en savoir plus ).