Des tas d'iMac en promo sur le Refurb Store

Voilà plus d'un mois qu'on ne les avait plus vus sur le Refurb Store : les iMac ont fait leur grand retour ce jeudi avec de nombreuses configurations qui bénéficient d'une remise de 15% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store . Les prix débutent à 1 099 € au lieu de 1 299 € pour le modèle d'entrée de gamme sans écran Retina, à 1 269 € au lieu de 1 499 € pour les modèles 21,5" 4K, et à 1 779 € au lieu de 2 099 € pour les modèles 27" 5K.Si vous aviez prévu de vous équiper, le Refurb Store est une excellente alternative pour faire des économies : les ordinateurs reconditionnés par Apple sont d'une qualité irréprochable et la garantie est identique à celle des produits neufs ( en savoir plus ). Attention toutefois, les rumeurs au sujet d'un renouvellement prochain de la gamme sont nombreuses et il est plutôt conseillé d'attendre l'arrivée des nouveaux modèles si vous en avez la possibilité.N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou enseignant, que vous pouvez profiter d'une autre offre promotionnelle très intéressante cet été : l'opération Back to School d'Apple vous permet de bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac par le biais de l'Apple Store éducation , tout en obtenant une paire d'AirPods 2 gratuite ( en savoir plus ).