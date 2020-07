Un iPad Pro 11'' de 1 To à 1 283,80  (-11%)

C'est la plus grande capacité possible sur les tablettes d'Apple : l'iPad Pro 11" Wi-Fi de 1 To, coloris gris sidéral, vient de descendre à 1 283,80 € chez Amazon , soit 11,4% de remise par rapport au prix officiel de 1 449 € sur l'Apple Store . Le modèle avec connexion cellulaire est également en promo à 1 438,53 € au lieu de 1 619 €.L'iPad Pro de 2020 est encore récent et les opérations promotionnelles sur cette nouvelle gamme sont encore peu nombreuses. Vous pouvez retrouver quelques remises sur d'autres modèles sur notre comparateur de prix . Attention, Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.