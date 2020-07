Des MacBook Pro 13'' avec quatre ports dès 1 779,99  (-16%)

Grosse affaire sur les MacBook Pro 13,3" de 2020 avec quatre ports Thunderbolt sur la plateforme Acheter sur Google : il est possible d'obtenir les modèles avec 512 Go de stockage à 1 779,99 € ( argent gris sidéral ) et les modèles avec 1 To de stockage à 2 029,99 € ( argent gris sidéral ) alors que ces derniers coûtent normalement 2 129 € et 2 379 € sur l'Apple Store , soit respectivement 16,4% et 14,7% de remise.La plateforme Acheter sur Google n'est qu'un entremetteur : c'est Boulanger qui vend et expédie les MacBook Pro en question. Pour profiter de l'offre, vous devez utiliser le code promo "PROMOJUILLET8" qui vous permet d'obtenir un rabais de 8% sur le prix affiché (dans la limite de 150 €).Le coupon de Google sera valable jusqu'à la fin du mois de juillet, mais Boulanger est susceptible de remonter ses tarifs à tout moment. On ne sait donc pas combien de temps cette offre sera disponible.Alternativement, n'oubliez pas que si vous êtes étudiant ou enseignant, vous avez également accès à l'offre Back to School d'Apple qui sera valable tout l'été : vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur votre MacBook Pro sur l'Apple Store éducation , tout en obtenant une paire d'AirPods 2 gratuite.