Plein de portables d'Apple en promo sur le Refurb Store

C'est vendredi et le Refurb Store a fait le plein de configurations d'ordinateurs portables d'Apple en promotion. On retrouve les MacBook Air de 2019 à partir de 919 € , les MacBook Pro 13,3" de l'année dernière à partir de 1 129 € , et les MacBook Pro 16" actuels à partir de 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store . Attention, les quantités sont limitées et les modèles les plus populaires partent vite.Le Refurb Store est une boutique alternative directement tenue par Apple, qui y vend certains modèles de ses ordinateurs reconditionnés par ses soins. La qualité est digne de ce qu'on attend d'Apple, et il est donc généralement impossible de distinguer un produit reconditionné par Apple d'un produit parfaitement neuf. Surtout, la garantie est identique et cela permet donc d'acheter en toute sérénité (lire :).Les produits reconditionnés d'Apple sont une excellente alternative pour faire des économies, mais ce n'est pas la seule. Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous pouvez pendant toute l'année bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac neuf par le biais de l'Apple Store éducation , et que l'offre Back to School qui sera valable tout l'été vous permet de récupérer une paire d'AirPods gratuite en bonus ( en savoir plus ).