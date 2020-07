Vente flash : l'iPhone 11 Pro à 999  à la Fnac

Mise à jour 10:18 :

Grâce au code promo "PROMOJUILLET8", l'iPhone 11 Pro tombe même à 919,08 € sur la plateforme Acheter sur Google, avec Darty comme vendeur.

C'est le meilleur tarif jamais pratiqué par un revendeur traditionnel depuis la sortie de l'iPhone 11 Pro : les modèles d'une capacité de 64 Go sont actuellement en vente flash à la Fnac où vous pouvez les retrouver à 999 € au lieu de 1 159 € chez Apple , soit 160 € ou 14% de remise. Les quatre coloris sont disponibles : argent or et vert nuit Cette vente flash vous permet également de bénéficier d'une remise de 30% sur les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire si vous les achetez au sein de la même commande : ils se retrouvent ainsi à 125,30 € au lieu de 179 € chez Apple . La vente flash sera disponible jusqu'à ce dimanche 26 juillet au soir à minuit.Avant de craquer, n'oubliez pas qu'Apple renouvelle toujours ses smartphones à l'automne et que l'été est déjà bien entamé : la nouvelle gamme aura peut-être un peu de retard cette année à cause de la crise sanitaire qui a perturbé le développement de l'iPhone 12, mais les nouveaux modèles trouveront certainement le chemin des rayons avant l'hiver avec d'importantes nouveautés au programme