De nombreux MacBook Air et Pro en promo sur le Refurb Store

C'est avec un Refurb Store chargé qu'Apple attaque cette nouvelle semaine, tout particulièrement si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable à bon prix. Vous pouvez en effet retrouver de nombreux modèles de MacBook Air de 2019, avec des tarifs qui débutent à 919 € et diverses options pour monter en gamme. Du côté du MacBook Pro, les tarifs débutent à 1 129 € pour les modèles 13,3" de l'année dernière, et beaucoup de modèles 16" de la gamme actuelle sont également présents avec des tarifs qui démarrent à 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store Comme d'habitude, c'est une remise de 15% qu'Apple accorde sur les modèles qui sont actuellement au catalogue, et les rabais vont plus loin s'il s'agit de gamme qui ne sont plus en vente. Si vous trouvez les modèles actuels trop chers, c'est donc une bonne alternative pour faire des économies, d'autant plus que les produits reconditionnés par Apple sont d'une qualité irréprochable et que la garantie des produits issus du Refurb Store est strictement identique à celle des produits parfaitement neufs de l'Apple Store traditionnel (lire :).Les stocks de la boutique de produits reconditionnés d'Apple sont renouvelés tous les jours mais sont très limités : il faut être réactif pour pouvoir s'offrir les configurations les plus populaires qui ne sont souvent plus disponibles l'après-midi. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez retenter votre chance tous les matins. Notre comparateur de prix vous permet d'ailleurs d'accéder à des statistiques (petit bouton violet au niveau de chaque référence) sur la présence du modèle de votre choix dans les rayonnages du Refurb Store.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas qu'une autre alternative s'offre à vous cet été : dans le cadre de l'offre Back to School 2020 d'Apple , vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac neuf sur l'Apple Store éducation , et récupérer une paire d'AirPods 2 gratuite en bonus.