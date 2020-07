Jusqu'à -22% sur les iPad 10,2'' cellulaires

Si vous avez besoin d'un iPad 10,2" avec connexion cellulaire, il y a de très belles affaires chez Amazon cette semaine : le modèle de 32 Go gris sidéral est actuellement proposé à 449,99 € au lieu de 529 € chez Apple (-15%), et les modèles de 128 Go sont à 489,95 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 629 € (-22%). Le modèle de 32 Go est disponible sans délais, mais les modèles de 128 Go ne sont pas en stock immédiatement ; Amazon annonce ungénérique qui nous indique qu'il ne sait pas réellement quand il sera en capacité de livrer.Comme d'habitude avec Amazon, les prix fluctuent régulièrement et la durée des offres n'est pas précisée ; les tablettes peuvent donc remonter à leur tarification normale à tout moment. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur les différents modèles d'iPad sur notre comparateur de prix