Les MacBook Pro 16'' à partir de 2 299  (-15%)

Le MacBook Pro 16" est en promo cette semaine chez Boulanger, via la plateforme Acheter sur Google qui permet de s'offrir un rabais supplémentaire de 150 € sur des tarifs déjà promotionnels. Vous pouvez en effet vous offrir les modèles avec 512 Go de stockage à 2 299 € au lieu de 2 699 € (-15%), et les modèles avec 1 To de stockage à 2 749 € au lieu de 3 199 € (-14%).Pour pouvoir profiter de cette offre, vous devez entrer le code promotionnel "PROMOJUILLET8" au moment de passer la commande. Ce code sera valable jusqu'à ce vendredi 31 juillet inclus mais attention, il n'est pas impossible que Boulanger mette ses tarifs à jour entre temps. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un modèle 13,3", sachez qu'il y a également de belles offres sur ces petits modèles (lire :).